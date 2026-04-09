حملات مكثفة على المحال التجارية.. محافظ أسيوط يشدّد على الغلق ويأمر بتشميع 31 محلًا مُخالفًا|صور

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ حملاتها المكثفة على المحال والأنشطة التجارية بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق قرارات الغلق وتحقيق الانضباط العام.

وأوضح المحافظ أن الحملات الأخيرة أسفرت عن تشميع 31 محلًا تجاريًا لمخالفتهم مواعيد الغلق المقررة، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المخالفات يتم وفقًا للقانون وبمنتهى الحسم، بما يحقق الصالح العام.

وأشار إلى أن الحملات شملت المرور على عدد من الشوارع الحيوية والمناطق ذات الكثافات التجارية، حيث تم رصد المخالفات والتعامل الفوري معها من خلال التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

وأضاف المحافظ أن أعمال المتابعة تتم على مدار الساعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث تابع سير الحملات من داخل المركز خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة فور رصد أي مخالفة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات بشكل يومي ومنتظم، مع تكليف رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف التواجد الميداني والتصدي لأي مخالفات دون تهاون، خاصة ما يتعلق بمواعيد الغلق.

ودعا محافظ أسيوط أصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات، كما ناشد المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الخط الساخن (114)، أو (2135858/088) و(2135727/088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التي تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وسرعة التعامل معها.