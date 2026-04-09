قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يغتال سكرتير أمين عام حزب الله.. ويوسع عملياته العسكرية في لبنان
معتمد جمال: التغيير الفني لشباب بلوزداد قد يكون دافعًا لهم .. وندرك صعوبة اللقاء
البترول: الشراكة مع الهيئة الإفريقية خطوة لتسريع وتيرة تطوير قطاع التعدين
الأهلي يرفع تجاوزات «الحكم وفا» بحق الشناوي وتريزيجيه والشحات إلى لجنة الانضباط
خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد
اتحاد إذاعات وتليفزيونات «التعاون الإسلامي» يتفقد «الوطنية للإعلام» ويُشيد بتجربة إذاعة القرآن الكريم
توم واريك: واشنطن تترك لإسرائيل حرية القرار في الملف اللبناني
رحلات عمر وهمية.. سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين بالقاهرة
وزير الصناعة يبحث خطة تعزيز الاستثمارات وزيادة المكون المحلي ودعم الصادرات
أغالب مجرى النهر تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2026
حقل أفروديت القبرصي يوقع اتفاقا لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر لمدة 15 عاما
قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملات مكثفة على المحال التجارية.. محافظ أسيوط يشدّد على الغلق ويأمر بتشميع 31 محلًا مُخالفًا|صور

تشميع 31 محلًا لعدم الالتزام بمواعيد الغلق
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ حملاتها المكثفة على المحال والأنشطة التجارية بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق قرارات الغلق وتحقيق الانضباط العام.

وأوضح المحافظ أن الحملات الأخيرة أسفرت عن تشميع 31 محلًا تجاريًا لمخالفتهم مواعيد الغلق المقررة، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المخالفات يتم وفقًا للقانون وبمنتهى الحسم، بما يحقق الصالح العام.

وأشار إلى أن الحملات شملت المرور على عدد من الشوارع الحيوية والمناطق ذات الكثافات التجارية، حيث تم رصد المخالفات والتعامل الفوري معها من خلال التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

وأضاف المحافظ أن أعمال المتابعة تتم على مدار الساعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث تابع سير الحملات من داخل المركز خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة فور رصد أي مخالفة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات بشكل يومي ومنتظم، مع تكليف رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف التواجد الميداني والتصدي لأي مخالفات دون تهاون، خاصة ما يتعلق بمواعيد الغلق.

ودعا محافظ أسيوط أصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات، كما ناشد المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الخط الساخن (114)، أو (2135858/088) و(2135727/088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التي تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وسرعة التعامل معها.

أسيوط الأنشطة التجارية تطبيق قرارات الغلق تشميع 31 محلًا تجاريًا مواعيد الغلق المقررة الكثافات التجارية

