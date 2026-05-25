ليلة يوم عرفة بدأت.. الإفتاء لـ المواطنين: ساعات مباركة لا تدعها تمر دون ذكر أو دعاء

وجهت دار الإفتاء نصيحة إلى المواطنين لاغتنام أجر وفضل يوم عرفة قائلة "مع مغرب اليوم تبدأ ليلة يوم عرفة.. ليلة عظيمة في أعظم أيام الدنيا".

ليلة يوم عرفة

وأضافت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك، ليلة يرفع فيها المؤمن دعاءه إلى الله بقلبٍ، مناشدة "يستعد المسلمون جميعًا ليومٍ تُغفر فيه الذنوب، وتُرفع فيه الدعوات، وتتنزل فيه الرحمات، فلا تدع هذه الليلة تمر دون ذكرٍ أو دعاء أو استغفار".

وأضافت الإفتاء "هي ساعات مباركة قد يكتب الله فيها فرجًا، أو جبرًا، أو قبولًا، أو تغييرًا جميلًا في الأقدار".

واختتمت منشورها "اللهم بلغنا يوم عرفة، واكتب لنا فيه من الخير فوق ما نتمنى، واجعل لنا فيه دعوة لا تُرد، ورحمةً لا تُحجب، ومغفرةً تمحو كل ذنب".

ما هي أذكار يوم عرفة ؟

يستحب في يوم عرفة أن يكثر المسلم من الأذكار التي تجلب له ثواب هذا اليوم المبارك، ومن أحب أذكار يوم عرفة أن يردد المؤمن:

التحميد والتهليل والتكبير التوحيد بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الصلاة على النبي. الاستغفار وخاصة سيد الاستغفار

دعاء يوم عرفة مستجاب

يستحب للمؤمن في العشر من ذي الحجة أن يكثر من الأدعية التي تجلب له خيري الدنيا والآخرة ومن أحب أدعية يوم عرفة للرزق أن يقول الداعي:

اللهم اجعل لنا في هذه الأيام المباركة دعوة لا تُرد، ورزقًا لا يُعد، وبابًا إلى الجنة لا يُسد.

يا رب اجعل أيام ذي الحجة شاهدة لنا لا علينا، واغفر لنا ذنوبنا، وحقق لنا ما نتمنى.

اللهم ارزقنا راحة البال، وسعة الرزق، وتفريج الهموم، وشفاء المرضى، وارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم اجعل هذه الجمعة بداية فرج وخير وتوفيق وبركة لنا ولأهلنا أجمعين.

دعاء يوم عرفة مكتوب

دعاء يوم عرفة لنفسي ومنها أدعية يوم عرفة المكتوبة والتي يمكن ترديدها في هذا اليوم العظيم ما يأتي:

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

« اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».