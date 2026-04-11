رئيس جامعة كفر الشيخ: أعياد المسلمين والمسيحيين تعتبر مناسبات لكل المصريين

بعث الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجموع المسيحيين في مصر والعالم، بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن أطيب تمنياته بالعيد لجميع المصريين، داعياً المولي عز وجل أن يديم المحبة والأمن والأمان في ربوع مصرنا الغالية، مشيدا بدور الكنيسة في الحفاظ على النسيج الوطني، مشيراً إلى أن احتفال جموع المصريين بهذه المناسبة العظيمة يعكس روح التعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، ويعزز الأمل في مستقبل يسوده الرخاء والسلام في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور يحيى عيد، أن شعب مصر نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والإستقرار، مشيراً إلى أن مصر عازمة على المضي قدماً نحو تحقيق التنمية والرخاء، مؤكدا أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين، وتأتي ترسيخاً للاخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع، متمنيا لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

كما وجه رئيس جامعة كفر الشيخ، تهنئة خاصة بهذه المناسبة للأخوة المسيحيين من أبناء ومنسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والعاملين وطلبة الجامعة، متمنيا لهم أعيادا سعيدة، وأعواما مديدة من الخير والنماء وعلى جميع المصريين، وأن يحفظ الله مصر وشعبها وأن يديم على وطننا الغالي وحدته وأمنه واستقراره، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.