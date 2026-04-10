محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في نائب رئيس محكمة النقض| صور

قدم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، واجب العزاء في المستشار عصام محمد خليل، نائب رئيس محكمة النقض، نجل المهندس، محمد خليل، وكيل وزارة الزراعة الأسبق، بسرادق العزاء المقام بشارع الخليفة المأمون بمدينة كفر الشيخ.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الجدير بالذكر أن المستشار عصام خليل، من مواليد قرية الخادمية بمحافظة كفر الشيخ، وكان من الشخصيات المشهود لها بدماثة الخلق والأدب الجم.