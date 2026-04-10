تدريب الأئمة والواعظات لتعزيز الوعي بالقضية السكانية في كفر الشيخ| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، فعاليات تدريب 20 إمامًا و5 واعظات بمسجد الفتح بمدينة كفر الشيخ، في إطار تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية، والخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضية السكانية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة أمل موسى حمادي، مدير فرع المجلس القومي للسكان، والدكتور رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف.

تناول التدريب التأصيل الشرعي لمفاهيم الصحة الإنجابية، وطرق تقديم خطاب دعوي مبسط ومؤثر، إلى جانب التوعية بمفاهيم الأمومة الآمنة، والزيادة السكانية، وانعكاساتها السلبية على جهود التنمية.

تضمن التدريب محاضرات التنمية الأسرية، ودور غرف المشورة في تقديم خدمات فعالة لتحسين الخصائص السكانية، إضافة إلى استعراض أبعاد المشكلة السكانية والآثار المترتبة عليها، وجهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجيات القومية، والخطة العاجلة لمواجهة الأثار السلبية للزيادة السكانية بالمحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية، من خلال رفع وعي المواطنين، وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالصحة الأسرية، بما يسهم في بناء مجتمع صحي ومتوازن.

شدد محافظ كفر الشيخ على أهمية دور الأئمة والواعظات في نشر الوعي بالقضية السكانية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والتأكيد على الرأي الشرعي في تنظيم الأسرة، ودمج القضية السكانية في الخطاب الديني، بما يعزز القيم الإيجابية ويسهم في بناء أجيال سليمة.

