بحضور حسين المسلم: كرواتيا تستضيف أول بطولة عالم لكرة الماء بنظامها الجديد (4×4)

وقع الاتحاد الدولي للألعاب المائية عقد استضافة أول بطولة عالم لكرة الماء بنظامها الجديد (4×4) والتي ستقام خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبلين بمدينة دوبروفنيك السياحية في كرواتيا .

من جانبه، تقدم رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية حسين المسلم بالشكر إلى حكومة كرواتيا وإلى حاكم مدينة دوبروفنيك السيد ماتو فرانكوفك على الدعم الكبير لاستضافة بطولة العالم بنسختها الجديدة.

وأكد المسلم أن النظام الجديد للعبة سيسهم في تطوير كرة الماء في مختلف قارات العالم، كما سيمنح فرصة أكبر لمنتخبات وفرق قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا للمشاركة والمنافسة بصورة أوسع.

وتشهد النسخة الجديدة تعديلات عدة على نظام اللعبة، حيث تقام المباريات بملعب يبلغ طوله 15 متراً وعرضه 10 أمتار ويتكون كل فريق من 4 لاعبين داخل الملعب بالإضافة إلى لاعبين احتياط، وتلعب المباراة من 4 أشواط فيما يتوج الفريق الفائز بثلاثة أشواط.

كما تتميز البطولة بإمكانية إقامة المباريات في مواقع متنوعة مثل الشواطئ أو الأنهار أو البحيرات أو أحواض السباحة، بما يمنح اللعبة طابعاً أكثر إثارة وانتشاراً عالمي.