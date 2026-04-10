مناقشة أول رسالتين للدكتوراة بقسم المسالك البولية بطب كفر الشيخ| صور

شهدت كلية الطب جامعة كفر الشيخ، مناقشة أول رسالتين للدكتوراة بقسم جراحة المسالك البولية، تحت رعاية وبحضور الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس الجامعة، وذلك تزامنًا مع الطفرة الهائلة التي تشهدها الجامعة في القطاع الطبي، خاصة مع قرب الانتهاء من المدينة الطبية الجديدة.

رئيس الجامعة

حضر المناقشة الدكتور محمد عبد العال، أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة كفر الشيخ، ونائب رئيس جامعة حورس، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور حسن الباتع، عميد كلية الطب. الأسبق، والدكتورة نهلة نصير، والدكتور وائل الفقي، والدكتور حاتم الجوهري، وكلاء كلية الطب، والدكتور هاني حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

الباحث مع لجنة الحكم والمناقشة

وشهدت كلية الطب مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث الطبيب علي إبراهيم علي يوسف، المدرس المساعد بقسم المسالك البولية، وجاءت رسالته تحت عنوان «دراسة مستقبلية للمقارنة بين استخدام ليزر الهولميوم والقاطع الكهربائي ثنائي القطبين لاستئصال الحجم الكبير من تضخم البروستاتا الحميد».

أ.د طارق عبد الباقي

وضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من الدكتور طارق محمد عبدالباقي، أستاذ جراحة المسالك البولية - جامعة كفر الشيخ «مشرفاً ورئيساً»، والدكتور طه أحمد إسماعيل، أستاذ الجراحة العامة - جامعة كفر الشيخ «مناقشاً داخلياً»، والدكتور أسامة محمد العشري أستاذ جراحة المسالك البولية جامعة طنطا «مناقشاً خارجياً»، والدكتور إنمار محمد حبيب، أستاذ جراحة المسالك البولية - جامعة القاهرة «مشرفاً ومناقشاً».

الباحث د.علي إبراهيم

ونوقشت رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث الطيبب محمد جلال محمد عبد المجيد، المدرس المساعد بالقسم، وجاءت تحت عنوان «تقييم فاعلية وأمان المنظار الكلوي ومنظار الحالب المرن لعلاج الحصوات الكلوية التي يقل حجمها عن 2 سنتيمتر في الأطفال».

الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة

ضمت لجنة المناقشة والحكم كلاً من: الدكتور طارق محمد عبد الباقي، أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ «مشرفاً ورئيساً»، الدكتور إيهاب رأفت عبد الفتاح، أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة الزقازيق «مشرفاً ومناقشاً»، والدكتور خالد أحمد إسماعيل، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة كفر الشيخ «مناقشاً داخلياً»، والدكتور تامر السيد حلمي، أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة «مناقشاً خارجياً»، والدكتور حسام الدين نبيه، أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ «مشرفاً».