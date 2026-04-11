محافظ كفر الشيخ يتابع رصف شارع الحملة الميكانيكية بدسوق | صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف شارع الحملة الميكانيكية بمركز دسوق، بمساحة مسطح 1750 م²، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا.

أكد محافظ كفر الشيخ، المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الرصف، لضمان جودة التنفيذ والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن تطوير ورفع كفاءة الطرق يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، لدوره الحيوي في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات اليومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتوازي مع تطوير القطاعات الخدمية لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.