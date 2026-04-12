الكاراتيه يكشف النقاب عن شعار بطولة شمال إفريقيا

كشف الاتحاد المصري للكاراتيه النقاب عن الشعار الخاص ببطولة شمال إفريقيا التي ستقام بمصر خلال الفترة من 16 إلى 19 إبريل الجاري على الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.



قال محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أن بطولة شمال إفريقيا هي بطولة استثنائية وستشهد منافسة ساخنة بين جميع اللاعبين المشاركين بالبطولة الذين يعتبرون من أفضل لاعبي القارة.

أضاف أن لاعبي منتخبنا الوطني بإمكانهم اعتلاء منصة التتويج وتصدر البطولة مطالبا الجماهير بضرورة مؤازرة اللاعبين خلال منافسات بطولة لتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم واحتلال المراكز الأولى في بطولة شمال إفريقيا.

أوضح الدهراوي أن مجلس الادارة حريص على تذليل كافة العقبات أمام الأجهزة الفنية واللاعبين للتركيز في بطولة شمال إفريقيا.

أكد عصام خليفة عضو مجلس الادارة ومدير البطولة أن البطولة ستشهد مشاركة ست دول هي مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا حيث وصل إجمالي اللاعبين المشاركين في البطولة 500 لاعبا ولاعبة.

أضاف أن البطولة سيتخللها دورة للحكام الأفارقة بالإضافة إلى اعتماد المدربين على مستوى القارة السمراء.