مصر تستضيف بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 بالقاهرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة اختيار مصر لاستضافة بطولة العالم المفتوحة لكرة السلة على الكراسي المتحركة (3×3) للرجال والسيدات، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2026، في القاهرة.

يأتي منح تنظيم البطولة إلى الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، في إطار ثقة الاتحاد الدولي في قدرات مصر التنظيمية، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده اللعبة خلال السنوات الأخيرة على المستويين الفني والإداري.

ومن المقرر أن تقام البطولة بنظام “المشاركة المفتوحة”، الذي يسمح بمشاركة جميع الدول دون الحاجة لخوض تصفيات مؤهلة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة اللعبة عالميًا، ومنح الفرصة للدول الناشئة للاحتكاك الدولي.

ويمثل نظام 3×3 أحد أهم محاور تطوير اللعبة، نظرًا لما يتميز به من سرعة وإثارة، إلى جانب سهولة تنظيمه وزيادة فرص المشاركة الدولية، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الاتحاد الدولي لنشر اللعبة.

من جانبها، أكدت مي زين الدين، رئيس الاتحاد المصري، أن مصر ترحب باستضافة الحدث العالمي، مشددة على الالتزام بتقديم بطولة مميزة على كافة المستويات، سواء داخل الملعب أو خارجه، بما يعكس الصورة الحضارية والتنظيمية للدولة المصرية.

كما أعرب أولف مهرينز عن سعادته بإقامة البطولة في القاهرة، مؤكدًا أن مصر أثبتت التزامًا قويًا بتطوير اللعبة، وأن نسخة 2026 من المنتظر أن تحقق نجاحًا كبيرًا وتضع معيارًا جديدًا لتنظيم بطولات 3×3.

تأتي استضافة البطولة العالمية بعد النتائج المميزة التي حققها منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، بحصوله على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في البطولة الإفريقية التي أقيمت في أنجولا، على هامش التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقدم المنتخب أداءً قويًا خلال البطولة، بعدما خاض مواجهات صعبة أمام منتخبات بنين وأنجولا والكونغو والمغرب، مستفيدًا من الانسجام الكبير بين اللاعبين والجاهزية البدنية والفنية.