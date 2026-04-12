وزير الشباب يناقش مع رئيس الاتحاد المصري سبل دعم وتطوير رياضة الهجن

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الشيخ عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، لبحث آليات تعزيز دعم رياضة الهجن وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، تم استعراض تاريخ رياضة الهجن في مصر، وما تمثله من إرث ثقافي ورياضي أصيل، إلى جانب مناقشة أبرز البطولات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد على مستوى الجمهورية، ودورها في نشر اللعبة وجذب المزيد من المشاركين، مع مناقشة سبل توفير أماكن لتنفيذ بطولات الهجن بمحافظتي الإسماعيلية والأقصر.

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دعم مختلف الرياضات، خاصة الرياضات التراثية التي تعكس الهوية المصرية، مشيراً إلى أهمية التوسع في تنظيم البطولات ورفع كفاءة البنية التحتية المرتبطة برياضة الهجن، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين وتعزيز مكانة مصر في هذه الرياضة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أعرب الشيخ عيد حمدان عن تقديره لاهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم الاتحاد، مؤكداً استمرار العمل على تطوير منظومة الهجن وتنظيم المزيد من البطولات بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين وتعزيز مكانة مصر في هذه الرياضة على المستويين الإقليمي والدولي.