الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الاتحاد الدولي للجمباز يهنئ وزير الشباب والرياضة ويشيد بمسيرته الأولمبية المؤثرة

جوهر نبيل
جوهر نبيل
منتصر الرفاعي

 وجه الاتحاد الدولي للجمباز رسالة تهنئة رسمية إلى الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بمناسبة توليه مهام منصبه، في خطوة تعكس حجم التقدير الدولي للكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المرحلة المقبلة بثقة وكفاءة في تأكيد جديد على الحضور المتنامي للرياضة المصرية على الساحة الدولية.


وأكد الاتحاد، في خطابه أن اختيار الوزير جوهر نبيل لهذا المنصب الرفيع يجسد الثقة الكبيرة التي يحظى بها، سواء على المستوى المؤسسي أو الرياضي خاصة في ظل ما يمتلكه من خبرات متراكمة ورؤية طموحة تتماشى مع متطلبات تطوير قطاعي الشباب والرياضة في مصر.

ولم يغفل الاتحاد الإشارة إلى المسيرة المتميزة للوزير كأحد الرياضيين الأولمبيين الذين حملوا اسم مصر في المحافل الدولية، وهو ما يمنحه أفضلية خاصة في فهم التحديات التي تواجه الرياضيين، وقدرة أكبر على صياغة سياسات داعمة تضمن تحقيق التوازن بين تطوير البنية التحتية الرياضية وصقل المواهب الشابة.

وفي سياق متصل، شدد الاتحاد الدولي للجمباز على الأهمية الكبيرة لبطولة كأس العالم للجمباز الفني التي تستضيفها القاهرة، باعتبارها واحدة من أبرز المحطات على أجندة المنافسات العالمية والتي تعكس بدورها الثقة الدولية في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير الاحترافية.

وأشار إلى أن استضافة مثل هذه البطولات لا تمثل مجرد حدث رياضي عابر، بل تعد رسالة واضحة تؤكد أن مصر باتت مركزاً إقليمياً ودولياً لتنظيم الفعاليات الكبرى مدعومة ببنية تحتية متطورة وخبرات تنظيمية متراكمة، فضلاً عن الدعم المؤسسي المستمر من الدولة المصرية.

وأعرب الاتحاد الدولي عن تطلعه إلى تعزيز أطر التعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بتنظيم البطولات الدولية أو من خلال دعم برامج تطوير رياضة الجمباز في مصر بما يسهم في اكتشاف ورعاية أجيال جديدة من الأبطال القادرين على المنافسة في مختلف المحافل.

كما حملت رسالة التهنئة إشادة ضمنية برؤية الدولة المصرية في الاستثمار في العنصر البشري، خاصة فئة الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة .
واختتم الاتحاد الدولي للجمباز تهنئته بتمنياته الصادقة الي الوزير جوهر نبيل بالتوفيق والسداد في مهام منصبه، معرباً عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من النجاحات والإنجازات التي تعزز من مكانة الرياضة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وتفتح آفاقاً أوسع أمام الأجيال القادمة لتحقيق أحلامها .

انقطاع النفس أثناء النوم
الخضروات
وظائف تقلل خطر الإصابة بالخرف
طريقة عمل كورنيه الشاورما
