وزير الشباب والرياضة يهنئ يوسف شامل بحصد ذهبية العالم للسلاح بالبرازيل

هنأ وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل الاتحاد المصري للسلاح برئاسة الكابتن طارق الحسيني و البطل المصري يوسف شامل بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح، المقامة في ريو دي جانيرو، عقب فوزه في المباراة النهائية على الأمريكي "ناتانيل ويمر" بنتيجة 15-10.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية، خاصة في رياضة السلاح، مشيدًا بالأداء المتميز للاعب طوال مشواره في البطولة.

وأضاف أن ما تحقق يُعد ثمرة للدعم المستمر للأبطال الرياضيين وبرامج إعدادهم، مشددًا على مواصلة تقديم كل أوجه الدعم لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وبهذا الإنجاز، يرتفع رصيد مصر إلى 3 ميداليات في البطولة (ذهبية، فضية، برونزية)، في تأكيد جديد على تطور رياضة السلاح المصرية على الساحة الدولية.