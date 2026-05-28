الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يشيد بسرعة السيطرة على حريق مخزن شرطة المرافق

جهود الحماية المدنية
محمد عبد الفتاح

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بنجاح جهود رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق الذى إندلع بالمخزن الخاص بشرطة المرافق والملاصق لمجلس مدينة أسوان فى وقت قياسى ، وذلك دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح .

كما نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق الذى إمتد إلى سقف نقابة التطبيقيين ، مع منع إمتداد النيران إلى باقى المنشآت والمبانى المجاورة ، ودون حدوث أى خسائر فى الأرواح .

التقرير المبدئى

وأكد التقرير المبدئى أن الحريق لم يؤثر على الإطلاق على الأجهزة أو الملفات أو المستندات الخاصة بمبنى مجلس مدينة أسوان ، مع سلامة محتويات المبنى بالكامل .

جاهزية رجال الحماية المدنية

وأكد محافظ أسوان أن سرعة التدخل من رجال الحماية المدنية تعكس الجاهزية العالية والكفاءة فى التعامل مع المواقف الطارئة ، وهو ما ساهم فى السيطرة على الحريق فى وقت قياسى والحد من إمتداد النيران للمبانى المجاورة .

إخماد الحريق وتأمين المنطقة

وساهمت جهود رجال الحماية المدنية فى إخماد الحريق بالكامل وتأمين المنطقة المحيطة ، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد إشتعال النيران ، حفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين بالمنطقة .

تنسيق كامل بين الجهات المعنية

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى وجود تنسيق كامل بين الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية والأمنية للتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة ، بما يضمن الحفاظ على الأمن والسلامة العامة بمختلف أنحاء المحافظة .

تعكس سرعة إستجابة رجال الحماية المدنية بمحافظة أسوان الجاهزية الكاملة للتعامل مع الأزمات والطوارئ ، بما ساهم فى السيطرة على الحريق ومنع إمتداده بصورة أكبر ، والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت المجاورة دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

