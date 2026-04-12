«أهلي 2007» يواجه الزمالك اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007، اليوم “الأحد” مع الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة، من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية للمنافسة على اللقب.

يدخل فريق أهلي 2007 المباراة وهو يسعى بقوة لتحقيق الفوز من أجل مواصلة مشواره نحو حصد لقب البطولة، علمًا أنه فاز على الزمالك في لقاء الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويتربع أهلي 2007 على صدارة الترتيب وفي رصيده 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب، وجمع الأهلي نقاطه من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 7 مباريات، وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز في المرحلة الأولى على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل في مباراة غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0، وعلى الزمالك 3 - 2، وعلى كهرباء الإسماعيلية 2 - 1، وتعادل مع الاتحاد 0 - 0، وفاز على بتروجت 1 - 0، وعلى المصري 5 - 1، وعلى وادي دجلة 5 - 0، وعلى الإسماعيلي 1 - 0، وعلى البنك الأهلي 2 - 0، وعلى طلائع الجيش 2 - 1، وعلى الجونة 3 - 1، وعلى سموحة 4 - 2، وعلى زد 4 - 2، وخسر أمام المقاولون 0 - 1، وفي المرحلة النهائية تعادل مع إنبي 1 - 1، وفاز على المقاولون 3 - 2، وتعادل مع بتروجت 3 - 3، ومع طلائع الجيش 0 - 0، مسجلًا 58 هدفًا مقابل 22 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كل من هاني العقبي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.