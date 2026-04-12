لحظة مغادرة وفد الأهلي مقر الجبلاية بعد إلغاء جلسة استماع ركلة جزاء سيراميكا.. صور

غادر وفد النادي الأهلي مقر اتحاد الكرة بعد إلغاء جلسة الاستماع الخاصة بتقنية الفيديو لمباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

واعترض مسئولي اتحاد الكرة على حضور سيد عبد الحفيظ لجلسة الاستماع مما أدى لرفض ممثلو الأهلي لذلك وغادروا مقر الاتحاد.

تصريحات سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون حضوره جلسة الاستماع الخاصة بتقنية الفيديو لمباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات على هامش تواجده بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم: “حضرت اليوم لعدم قانونية منعي من الحضور، ولا توجد لائحة تحدد أطراف الجلسة".

وأضاف: “الأهلي لديه مجلس إدارة يدرك جيدًا كيفية الحصول على حقوق النادي، ومن غير المنطقي قصر الحضور على الجهاز الفني والإداري فقط، خاصة إذا تم إجراء تغييرات عليهم”.

اتحاد الكرة: إجراء استثنائي لتعزيز الشفافية

من جانبه، أوضح اتحاد الكرة أن السماح للأهلي بالاستماع إلى التسجيلات الصوتية بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو يُعد إجراءً استثنائيًا، مؤكدًا عدم وجود نص لائحي يُلزم الاتحاد بإتاحة تلك التسجيلات للأندية.

وأشار الاتحاد إلى أن القرار يأتي في إطار تعزيز الشفافية واحتواء حالة الجدل، مع التأكيد على أنه لا يُمثل سابقة يمكن تعميمها مستقبلاً.

الأهلي يتمسك بالتمثيل الكامل

وفي المقابل، شدد النادي الأهلي على حقه في اختيار ممثليه لحضور الجلسة، رافضًا أي قيود تتعلق بعدد أو صفة الحضور.

وأكد النادي في بيانه أن قصر التمثيل على الجهازين الفني والإداري يفتقر إلى السند القانوني، خاصة أن الجلسة ترتبط بشكاوى رسمية ضد طاقم التحكيم، ما يستدعي حضور عناصر قانونية وإدارية لضمان حفظ حقوق النادي.