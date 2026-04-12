موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقناة الناقلة

أغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب صفحة مواجهة سموحة في بطولة دوري نايل، وبدأ التحضير للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات مرحلة التتويج بالمسابقة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز في تمام الثامنة مساء يوم الإثنين 27 أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة دوري نايل، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على اللقب.

ويدخل الأهلي المباراة باحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب، خاصة في ظل قوة المنافس الذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم.

وتنقل قناة “أون سبورت” أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، للوقوف على أبرز الجوانب الفنية قبل وبعد اللقاء.

وتُعد مواجهة بيراميدز واحدة من أبرز محطات الأهلي خلال المرحلة الحاسمة من الدوري، في ظل تقارب المستوى والطموحات بين الفريقين، حيث يسعى كل طرف لحصد النقاط الثلاث من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو التتويج باللقب.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل خلال الأيام المقبلة، من أجل الظهور بأفضل مستوى ممكن في هذه المواجهة القوية، التي قد تلعب دورًا كبيرًا في تحديد ملامح المنافسة على درع الدوري.