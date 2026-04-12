المجرية بلانكا جوزي تتوج بكأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

توجت المجرية بلانكا جوزي بالميدالية الذهبية لكأس العالم للخماسي الحديث أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 إلى 13 إبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.



وفازت جوزي بالميدالية الذهبية عقب حصدها لـ 1488 نقطة ، وجاءت اللاعبة المحايدة أنيستاسيا مالشينوكا في المركز الثاني برصيد 1478 نقطة ، واللاعبة المحايدة فياليتا هورييفا في المركز الثالث برصيد 1477 نقطة .

واحتلت لاعبة المنتخب المصري جنة الجندي المركز الثامن برصيد 1431 نقطة ، فيما إحتلت مواطنتها زينة عامر المركز الحادي عشر برصيد 1427نقطة ، واحتلت چنا عطية المركز الرابع عشر برصيد 1410 نقطة ، فيما احتلت سلمى أيمن المركز السادس عشر برصيد 1396 نقطة .

وعقب انتهاء المنافسات أقيمت مراسم تتويج اللاعبات الفائزات ، وقام بتسليم الميداليات روب ستول رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، والمهندس شريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ، ودكتور كلاوس شورمان الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي ، وباري تومبكينز عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ، والنائب إسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال أفريقيا للخماسي الحديث ، والبطل الأولمبي المصري أحمد أسامة الجندي رئيس لجنة اللاعبين وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، ، و دكتور ستيفاني كوك عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث ود. أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم.

و تنطلق منافسات نهائي الرجال في الثالثة عصر اليوم ، بمشاركة 4 لاعبين مصريين هم :"معتز وائل ، مصطفى أبو عامر ، محمد الأشقر ، ومحمد حاتم ".

وتشهد البطولة مشاركة 400 لاعبا ولاعبة من 42 دولة،

وتعد هذه البطولة المرحلة الأولى لسلسلة كأس العالم لعام 2026.، على أن تقام المرحلة الثانية في بلغاريا في الفترة من 13 لـ 17 مايو المقبل، كما تقام المرحلة الثالثة في المجر في الفترة من 9 إلى 13 يونيو المقبل.

ويقام نهائي سلسلة كأس العالم في المجر في الفترة من 26 إلى 28 يونيو المقبل.

يذكر أن مصر سوف تستضيف أولى بطولات العالم للموانع والليزرـرن بمدينة الغردقة خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر القادم.