من الانتقادات إلى الأرقام القياسية.. ليلة استثنائية لـ محمد صلاح

وجه النجم المصري محمد صلاح ردا عمليا على الجدل الذي أثير حول استبعاده من مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تألق بصورة لافتة خلال مباراة فريقه ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح يستعيد بريقه

واستعاد صلاح حسه التهديفي ليسجل هدفا في فوز ليفربول بهدفين دون رد على ملعب آنفيلد، ليؤكد مجددًا مكانته كأحد أبرز نجوم “البريميرليج”، ويعزز من فرص فريقه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف النجم المصري في الدقيقة 40 بتسديدة قوية بيسراه سكنت الزاوية البعيدة قبل أن يحتفل بطريقة مؤثرة، حيث أشار إلى شعار ليفربول في لقطة فسرها البعض على أنها رسالة وداع مع اقتراب نهاية رحلته مع النادي بعد سنوات حافلة بالإنجازات.

وأنهى صلاح بهذا الهدف فترة غياب عن التسجيل في الدوري استمرت منذ مواجهته أمام وولفرهامبتون في مارس الماضي حيث مر بعدة مباريات دون هز الشباك منها مواجهة توتنهام هوتسبير كما غاب عن لقاء برايتون بسبب الإصابة التي أبعدته أيضا عن معسكر منتخب مصر.

إنجاز تاريخي جديد

ورغم تلك التحديات واصل صلاح كتابة التاريخ، بعدما وصل إلى 250 مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز (دون احتساب ركلات الجزاء)، بواقع 157 هدفا و93 تمريرة حاسمة لينضم إلى قائمة أساطير البطولة.

وبات نجم ليفربول ضمن نخبة تاريخية تضم أسماء بارزة مثل واين روني وريان جيجز وآلان شيرر وآندي كول في إنجاز يعكس استمراريته وتأثيره الكبير.

أرقام مميزة في آنفيلد

كما رفع صلاح رصيده إلى 108 أهداف على ملعب آنفيلد، ليقترب من الرقم القياسي المسجل باسم تييري هنري كأكثر اللاعبين تسجيلا في ملعب واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي.

وعلى الرغم من تراجع نتائج ليفربول وخروجه من سباق لقب الدوري إلى جانب خسارته أمام باريس سان جيرمان أوروبيا فإن صلاح يواصل تقديم مستويات قوية حيث سجل 11 هدفًا وصنع 9 آخرين في 35 مباراة هذا الموسم.

كما بلغ النجم المصري مساهمته التهديفية رقم 20 للموسم التاسع على التوالي مع ليفربول، في دلالة واضحة على ثبات مستواه.

محطة تاريخية في مسيرته

وعلى مستوى مسيرته، وصل صلاح إلى الهدف رقم 400، ليؤكد مكانته كأحد أعظم لاعبي أفريقيا عبر التاريخ بعد رحلة احترافية مميزة بدأت مع المقاولون العرب مرورا بتجارب أوروبية مع بازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما قبل أن يبلغ القمة بقميص ليفربول.