إلغاء جلسة إستماع محادثة الـ var بمباراة الأهلي وسيراميكا لهذا السبب!

قرر اتحاد الكرة إلغاء جلسة وفد النادي الأهلي مع لجنة الحكام بعد تمسك الجبلاية بحضور فردين فقط من ممثلي القلعة الحمراء.

وحضر وفد من النادي الأهلي ضم سيد عبد الحفيظ والخبير التحكيمي ناصر عباس والخبير الفني محمد فكري إضافة إلى مسؤول الإعلام جمال جبر إلى اتحاد الكرة في مركز المنتخبات بمدينة 6 اكتوبر لحضور جلسة الاستماع لمحادثة الـ var في أزمة ركلة الجزاء بمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

كان النادي الأهلي طالب في خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة، التحقيق في القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة بعد كل ما ارتكبه من أخطاء وتعد وتهديد لكل عناصر الفريق، بالإضافة إلى التحقيق بشأن تعيين الحكم محمود وفا لإدارة المباراة، بالرغم من قيامه بإدارة مباراة الفريقين في الدور الأول، وارتكب ذات الأخطاء بحق الأهلي ولاعبيه حينذاك.

وكان اتحاد الكرة وافق على حضور فردين فقط من الجهاز الفني أو الإداري للأهلي، وهو ما رفضه النادي موكدًا حقه في حضور سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة.

وقال الأهلي في بيان السبت: لا توجد لائحة أو نص قانوني يعطي اتحادكم الموقر الحق في تحديد من يمثل النادي الأهلي في هذه الجلسة، أو تحديد هوية الحاضرين سواء كانوا فنيين أو إداريين أو مسئولين.