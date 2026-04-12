رغم ضعف الأداء الفني.. شوبير يتغزل في تشجيع جماهير الأهلي أمام سموحة

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بدور جماهير الأهلي أمام سموحة في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : الأهلي دائما يراهن على جمهوره وبدأ يستعيد جزء من قوته رغم الأداء الفني الغير جيد حتى الآن.

وأضاف: أشادنا بدور جماهير الزمالك في الموسم الحالي وقدموا تشجيع ودافع قوي لفريقهم خلال منافسات بطولة الدوري .

وأردف : جماهير الأهلي أول مرة من فترة طويله يتواجدوا بكثافة وبقوة ووصلة تشجيع من الدقائق الأولى وحتى نهاية المباراة بدون توقف

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : فوز الأهلي على سموحة بفضل الله في البداية وثانيا بفضل جماهيره وأدائهم المميز طوال المباراة وتشجعيهم للاعبين