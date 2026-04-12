وصول سيد عبدالحفيظ ووفد الأهلي لـ اتحاد الكرة لمناقشة أزمة لقاء سيراميكا كليوباترا

وصل وفد من النادي الأهلي لاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك لمناقشة ما دار بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو خلال مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، التي أُقيمت الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة قامت خلال الساعات الماضية بتجهيز وفد رسمي لحضور الجلسة المرتقبة، بهدف الاستماع بدقة إلى تفاصيل الحوار الذي جرى بين حكم تقنية الفيديو محمود عاشور وحكم الساحة محمود وفا، خلال مراجعة إحدى اللقطات المثيرة للجدل في اللقاء.

وترأس وفد النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة إلي جانب الخبير التحكيمي ناصر عباس.

ومن المقرر أن تشهد جلسة الإستماع إلي محادثة الـ var حضور الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام وسيد مراد المسؤول عن تقنية الفار بلجنة الحكام.

وكان الأهلي قد تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بالموافقة على طلبه الخاص بالاطلاع على المحادثة التي دارت بين طاقم التحكيم، وهو الطلب الذي تقدم به النادي عقب انتهاء المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهدت المباراة حالة تحكيمية أثارت اعتراض مسؤولي الأهلي، بعدما طالب الفريق باحتساب ركلة جزاء نتيجة لمس الكرة يد مدافع سيراميكا داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم قرر عدم احتسابها. وفي المقابل، أكد اتحاد الكرة صحة القرار التحكيمي، مستندًا إلى تحليل رئيس لجنة الحكام أوسكار رويز، الذي استشهد بحالة مشابهة من إحدى المباريات الدولية.

تحركات تصعيدية من القلعة الحمراء

وفي سياق متصل، قرر النادي الأهلي اتخاذ خطوات تصعيدية، من خلال تقديم طعن رسمي على قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة المتعلقة بأحداث المباراة. كما شدد مسؤولو النادي على تمسكهم بموقفهم، وانتظارهم اتخاذ إجراءات ضد حكم اللقاء، وعلى رأسها إحالته إلى لجنة الانضباط، بعد الشكوى التي سبق وتقدم بها النادي ضده.

الأهلي يتمسك بالشفافية

ويؤكد الأهلي أن تحركاته تأتي في إطار الحرص على تحقيق العدالة والشفافية داخل منظومة التحكيم، خاصة في ظل تأكيدات سابقة من لجنة الحكام بأحقية الأندية في الاطلاع على تسجيلات تقنية الفيديو، وفقًا للوائح المنظمة