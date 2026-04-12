5 مكاسب للأهلي بعد الفوز على سموحة في بطولة الدوري

حقق النادي الأهلي الفوز على سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

وشهدت المباراة حالة دراماتيكية بعد تقدم الأهلي عن طريق تريزيجيه في الدقيقة 24 من عمر المباراة وتعادل سموحة في الدقيقة 47 قبل نهاية الشوط الأول

وواصل الفريقين إضاعة الفرص أمام المرمى حتى نجح طاهر محمد طاهر في ترجمة عرضية لهدف في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

مكاسب الأهلي

الاهلي يعود لطريق الانتصارات الغائبة منذ أخر فوز على المقاولون العرب يوم 5 مارس الماضي بنتيجة 3-1 حيث خسر أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري 2-1 وبعدها خسارة أمام الترجي التونسي في الذهاب 1-0 وفي الإياب 3-2 وتعادل مع سيراميكا 1-1 في بطولة الدوري

استغل الأهلي سقوط فريق بيراميدز في فخ التعادل أمام فريق المصري البورسعيدي ليتساوى معه في النقاط ويقلل الفارق مع الزمالك متصدر الترتيب

نجح تريزيجيه في الانفراد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف مبتعدا عن عدي الدباغ صاحب المركز الثاني



عاد طاهر محمد طاهر للتسجيل حيث أحرز أول أهدافه في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري.