الأهلي يحضر جلسة الاستماع باتحاد الكرة اليوم .. ويتمسك بالشفافية

يحضر وفد من النادي الأهلي جلسة الاستماع التي يعقدها الاتحاد المصري لكرة القدم في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد، وذلك لمناقشة ما دار بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو خلال مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، التي أُقيمت الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

تجهيز وفد رسمي لمتابعة التفاصيل

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة قامت خلال الساعات الماضية بتجهيز وفد رسمي لحضور الجلسة المرتقبة، بهدف الاستماع بدقة إلى تفاصيل الحوار الذي جرى بين حكم تقنية الفيديو محمود عاشور وحكم الساحة محمود وفا، خلال مراجعة إحدى اللقطات المثيرة للجدل في اللقاء.

موافقة اتحاد الكرة على طلب الأهلي

وكان الأهلي قد تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بالموافقة على طلبه الخاص بالاطلاع على المحادثة التي دارت بين طاقم التحكيم، وهو الطلب الذي تقدم به النادي عقب انتهاء المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أزمة ركلة الجزاء تثير الجدل

وشهدت المباراة حالة تحكيمية أثارت اعتراض مسؤولي الأهلي، بعدما طالب الفريق باحتساب ركلة جزاء نتيجة لمس الكرة يد مدافع سيراميكا داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم قرر عدم احتسابها. وفي المقابل، أكد اتحاد الكرة صحة القرار التحكيمي، مستندًا إلى تحليل رئيس لجنة الحكام أوسكار رويز، الذي استشهد بحالة مشابهة من إحدى المباريات الدولية.

تحركات تصعيدية من القلعة الحمراء

وفي سياق متصل، قرر النادي الأهلي اتخاذ خطوات تصعيدية، من خلال تقديم طعن رسمي على قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة المتعلقة بأحداث المباراة. كما شدد مسؤولو النادي على تمسكهم بموقفهم، وانتظارهم اتخاذ إجراءات ضد حكم اللقاء، وعلى رأسها إحالته إلى لجنة الانضباط، بعد الشكوى التي سبق وتقدم بها النادي ضده.

الأهلي يتمسك بالشفافية

ويؤكد الأهلي أن تحركاته تأتي في إطار الحرص على تحقيق العدالة والشفافية داخل منظومة التحكيم، خاصة في ظل تأكيدات سابقة من لجنة الحكام بأحقية الأندية في الاطلاع على تسجيلات تقنية الفيديو، وفقًا للوائح المنظمة