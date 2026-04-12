بعد ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
هل يجوز وضع الأموال في المصحف؟.. «الإفتاء»: انتبه لـ22 حقيقة عند مسّه
شوف هتلبس إيه .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس في عيد الميلاد المجيد
دور رباعي إقليمي لاحتواء الأزمة.. جهود دبلوماسية عربية وإقليمية لوقف الحرب
تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر
ترامب ينشر مقالا يشير إلى احتمال فرض حصار بحري على إيران
أدمن الحروب..تراجع شعبية نتنياهو بسبب تحريضه ترامب ضد إيران
عماد النحاس: ضربة البداية بالتعادل مع بيراميدز «مهمة» .. وهدفنا التواجد بالمربع الذهبي
ماذا يحدث عند قراءة الفاتحة للميت عند قبره أو بالبيت؟.. انتبه لـ 3 أمور
راحوا يفرحوا ما رجعوش.. حكاية شقيقي المنوفية التي بدأت بزفة وانتهت بدموع قرية كاملة
بدون مقابل .. تعرّف على حق العامل في الحصول على شهادة خبرة بالقانون الجديد
الأهلي يحضر جلسة الاستماع باتحاد الكرة اليوم .. ويتمسك بالشفافية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يحضر جلسة الاستماع باتحاد الكرة اليوم .. ويتمسك بالشفافية

رباب الهواري

يحضر وفد من النادي الأهلي جلسة الاستماع التي يعقدها الاتحاد المصري لكرة القدم في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد، وذلك لمناقشة ما دار بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو خلال مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، التي أُقيمت الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

تجهيز وفد رسمي لمتابعة التفاصيل

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة قامت خلال الساعات الماضية بتجهيز وفد رسمي لحضور الجلسة المرتقبة، بهدف الاستماع بدقة إلى تفاصيل الحوار الذي جرى بين حكم تقنية الفيديو محمود عاشور وحكم الساحة محمود وفا، خلال مراجعة إحدى اللقطات المثيرة للجدل في اللقاء.

موافقة اتحاد الكرة على طلب الأهلي

وكان الأهلي قد تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بالموافقة على طلبه الخاص بالاطلاع على المحادثة التي دارت بين طاقم التحكيم، وهو الطلب الذي تقدم به النادي عقب انتهاء المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أزمة ركلة الجزاء تثير الجدل

وشهدت المباراة حالة تحكيمية أثارت اعتراض مسؤولي الأهلي، بعدما طالب الفريق باحتساب ركلة جزاء نتيجة لمس الكرة يد مدافع سيراميكا داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم قرر عدم احتسابها. وفي المقابل، أكد اتحاد الكرة صحة القرار التحكيمي، مستندًا إلى تحليل رئيس لجنة الحكام أوسكار رويز، الذي استشهد بحالة مشابهة من إحدى المباريات الدولية.

تحركات تصعيدية من القلعة الحمراء

وفي سياق متصل، قرر النادي الأهلي اتخاذ خطوات تصعيدية، من خلال تقديم طعن رسمي على قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة المتعلقة بأحداث المباراة. كما شدد مسؤولو النادي على تمسكهم بموقفهم، وانتظارهم اتخاذ إجراءات ضد حكم اللقاء، وعلى رأسها إحالته إلى لجنة الانضباط، بعد الشكوى التي سبق وتقدم بها النادي ضده.

الأهلي يتمسك بالشفافية

ويؤكد الأهلي أن تحركاته تأتي في إطار الحرص على تحقيق العدالة والشفافية داخل منظومة التحكيم، خاصة في ظل تأكيدات سابقة من لجنة الحكام بأحقية الأندية في الاطلاع على تسجيلات تقنية الفيديو، وفقًا للوائح المنظمة

توروب

صدمة لـ توروب .. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

وزارة الداخلية

الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

السفير أحمد جمال الدين يهنئ البابا تواضروس

جمال الدين يهنئ البابا تواضروس .. ويؤكد : التعايش المشترك ركيزة وحدة المصريين

البابا تواضروس

شاهد .. صلوات قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الهلال الأحمر المصري

الهلال الأحمر يشارك في التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة بـ 440 كنيسة

فستان لافت .. ياسمين عز تستعرض جمالها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

كاجوال لافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد