أحمد بلال: يجب على إدارة الأهلي تسريح اللاعبين بما فيهم تريزيجيه وزيزو وعاشور

دعا أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، إدارة النادي إلى إعادة تقييم قائمة الفريق الحالية، مؤكدًا ضرورة إجراء تغييرات واسعة خلال الفترة المقبلة.

وقال “بلال”، خلال تواجده ببرنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح عبر قناة ON E، إنه يتمنى من إدارة الأهلي اتخاذ قرارات حاسمة بشأن تسريح عدد من لاعبي الجيل الحالي، بهدف تجديد الدماء داخل الفريق.

وأشار إلى أن التغيير قد يشمل أسماء كبيرة، من بينها تريزيجيه وزيزو وإمام عاشور معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة بناء شاملة لضمان استعادة الفريق لتوازنه وقوته التنافسية.