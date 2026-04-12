أحمد بلال: لاعبو الأهلي إذا لم يتوّجوا بالدوري.. مش هيعرفوا يمشوا في الشارع من الجماهير

أكد أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، أن إمكانيات لاعبي الفريق كانت كفيلة بتحقيق الفوز في بعض المباريات الكبرى، مشيرًا إلى أن الأداء لا يعكس قدراتهم الحقيقية.

وقال بلال، خلال تصريحاته ببرنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح عبر قناة ON E، إن المدير الفني ييس توروب كان من المفترض رحيله في وقت سابق، معربًا عن عدم ثقته في الجهاز الفني أو مستوى بعض اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن جماهير الأهلي لن تتقبل خسارة لقب الدوري، مؤكدًا أن الضغوط ستكون كبيرة على اللاعبين في حال عدم تحقيق البطولة هذا الموسم.