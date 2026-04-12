عماد النحاس: توروب مدرب أوروبي لا يعرف قيمة الأهلي

أكد عماد النحاس، المدير الفني للمصري البورسعيدي، أن فريق الأهلي يمر بفترة ضغوط كبيرة، وهو ما أثر على نتائجه في بعض المباريات خلال المرحلة الأخيرة، مشيرًا إلى أنها لم تكن على المستوى المتوقع.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح عبر قناة ON E، أن مثل هذه الظروف تتطلب دورًا أكبر من اللاعبين أصحاب الخبرات داخل الفريق، مؤكدًا أن عناصر الأهلي تمتلك القدرة على تحمل المسؤولية وقيادة الفريق لتجاوز المرحلة الصعبة.

وأضاف النحاس أن اللاعبين الكبار هم العامل الحاسم في هذه الفترة، قبل أن يعلق على المدير الفني ييس توروب قائلاً إنه “مدرب أوروبي لا يدرك حجم وقيمة النادي الأهلي في مثل هذه المواقف”.