رئيس لجنة الحكام يعلق على واقعة «وفا» وتريزيجيه بمباراة الأهلي وسيراميكا: الاحترام لازم يكون متبادل

كشف الاعلامي ابراهيم عبد الجواد عن راي أوسكار رئيس لجنة الحكام في مصر عن رفع محمود وفا ل محمود تريزيجة في مباراة الاهلي وسيراميكا .

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس : " اوسكار رويز لـ ملعب ON عن واقعة محمود وفا وتريزيجيه: الاحترام يجب أن يكون متبادل بين الحكم واللاعبين.. ولازم يكون في مسافة الجميع يحترمها

وكانت رابطة الأندية قد أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى، وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي:

إيقاف فخري لاكاي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف وائل رأفت سيد محمد، محلل أداء فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

إيقاف أمين عمر النور الأمين، مدرب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.