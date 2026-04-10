لما تعرف تلعب تعالى اتكلم معايا.. كواليس صادمة في مباراة الأهلي وسيراميكا

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر برنامج “Modern Sports”، عن كواليس جديدة في الأزمة المثارة حول أداء الحكم محمود وفا خلال مباراة الاهلي وسيراميكا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح أمير هشام أن الحكم محمود وفا وجّه عبارات مثيرة للجدل لبعض لاعبي الأهلي خلال اللقاء، حيث قال للاعب حسين الشحات: «لما تعرف تلعب تعالى اتكلم معايا»، كما وجّه حديثًا مماثلًا للاعب تريزيجيه قائلاً: «امشي يالا»، وهو ما أثار حالة من الاستياء داخل الفريق.

وكانت رابطة الأندية قد أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى، وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي:

إيقاف فخري لاكاي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف وائل رأفت سيد محمد، محلل أداء فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

إيقاف أمين عمر النور الأمين، مدرب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.