كريم رمزي: زيزو رفض العرض الأمريكي ويتمسك بالبقاء في الأهلي

كشف كريم رمزي تفاصيل موقف أحمد سيد زيزو من عرض الدوري الأمريكي، مؤكدًا أن اللاعب رفض الفكرة خلال الساعات الماضية، مفضلًا الاستمرار مع الأهلي.

وأوضح رمزي، خلال تصريحاته عبر قناة “أون سبورت”، أن زيزو تلقى عرضًا من الدوري الأمريكي منذ فترة، وتحديدًا عقب مباراة إسبانيا، إلا أن العرض لم يصل بشكل رسمي إلى النادي، وكل ما دار كان في إطار “جس نبض” فقط.

وأضاف أن رد زيزو كان حاسمًا، حيث أكد تمسكه بالبقاء، قائلًا إنه لم يبذل كل هذا الجهد من أجل الرحيل دون تحقيق بطولات، مشددًا على استمراره حتى النهاية، ما لم يبلغه النادي برغبته في رحيله.