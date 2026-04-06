صراع القمة يشتعل.. محمود حسن تريزيجيه وعدي الدباغ يتقاسمان صدارة الهدافين

يتصدر الثنائي محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي والفلسطيني عدي الدباغ، لاعب الزمالك، قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري وذلك عقب انطلاق منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج، بعدما وصل كل منهما إلى 8 أهداف في صراع تهديفي مشتعل على القمة.

سباق الهدافين يشتعل

شهد ترتيب الهدافين منافسة قوية حيث يلاحق الثنائي المتصدر كل من ناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وعلي سليمان برصيد 7 أهداف لكل لاعب بينما يأتي خلفهم ناصر منسي وأسامة فيصل وصديق أوجولا برصيد 6 أهداف في ظل تقارب كبير يعكس شراسة المنافسة الهجومية هذا الموسم.

الزمالك يواصل الصدارة

على صعيد جدول الترتيب، واصل الزمالك إحكام قبضته على صدارة الدوري برصيد 46 نقطة بعد فوزه العريض على المصري بأربعة أهداف مقابل هدف في افتتاح مواجهاته ضمن مجموعة التتويج، ليؤكد الفريق الأبيض عزمه على المنافسة بقوة على اللقب.

صراع ثلاثي على القمة

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 43 نقطة يليه الأهلي في المركز الثالث بـ40 نقطة لتبقى المنافسة مفتوحة على مصراعيها بين الثلاثي في ظل تقارب النقاط، ما يزيد من إثارة الجولات المقبلة.

انطلاق مباريات الجولة

وتشهد الجولة الأولى من مجموعة التتويج مواجهتين قويتين، حيث يلتقي سموحة مع إنبي في الخامسة مساءً على استاد برج العرب، بينما يصطدم الأهلي بنظيره سيراميكا في الثامنة مساءً على استاد المقاولون العرب.

بيراميدز في راحة

وفي سياق متصل، يحصل فريق بيراميدز على راحة في هذه الجولة وفقًا لنظام البطولة في نسختها الحالية، على أن يعود للمنافسة في الجولات المقبلة.