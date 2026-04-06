تفاصيل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لوقف الحرب

رفضت إيران اقتراح وقف إطلاق النار المؤقت في الحرب، وطالبت بوقف دائم لإطلاق النار، جاء ذلك في ردها على باكستان، التي تتوسط في المفاوضات.

وذكرت وكالة أنباء “إيرنا”، أن "إيران، بعد أسبوعين من الدراسة، أرسلت ردها على الاقتراح الأمريكي بإنهاء الحرب عبر باكستان.

ويتألف الرد من 10 فقرات، ويؤكد رفضها لـ"وقف إطلاق النار المؤقت"، ويشدد على ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات باكستان".

وأضافت الوكالة أن إيران تطالب أيضاً "بإنهاء الحروب في المنطقة، ووضع بروتوكول للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، وإعادة تأهيل المنطقة، ورفع العقوبات".