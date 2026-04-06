ترامب: إيران لديها مقاتلون أشداء وأشخاص قساة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران كانت قوية قبل شهر لكنها لم تعد كذلك، وسنكتشف قريبا مدى قوة إيران وهي ليست قوية كما كانت من قبل.

وأضاف ترامب "حافظنا على سرية عملية إنقاذ الجندي الثاني وتمكنا من كتمان الأمر ليوم تقريبا مما جعل الموقف أفضل بكثير".

وأشار إلى أنه لا يعتقد أن هناك منطقة أكثر عدائية من إيران ولديهم مقاتلون أشداء وأشخاص قساة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفاد مصدر مطلع بأن الدول الساعية لإنهاء الحرب في إيران قد صاغت اقتراحًا يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة 45 يومًا وإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الصراع بشكل كبير.

وأُرسل الاقتراح إلى الولايات المتحدة وإيران في وقت متأخر من مساء الأحد، ويُنظر إليه كمحاولة أخيرة لتجنب الضربات الجوية المكثفة التي هدد بها ترامب على محطات الطاقة الإيرانية وغيرها من البنى التحتية في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب لم يوافق على الاقتراح.

وأضاف المسؤول: "هذا أحد الاقتراحات العديدة"، مؤكدًا أن العملية العسكرية الأمريكية في إيران مستمرة بوتيرة متسارعة.