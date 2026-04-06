مبادرة لتجنب الكارثة.. ترامب يرفض مقترح وقف حرب إيران 45 يوما

أفاد مصدر مطلع بأن الدول الساعية لإنهاء الحرب في إيران قد صاغت اقتراحًا يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة 45 يومًا وإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الصراع بشكل كبير.

وأُرسل الاقتراح إلى الولايات المتحدة وإيران في وقت متأخر من مساء الأحد، ويُنظر إليه كمحاولة أخيرة لتجنب الضربات الجوية المكثفة التي هدد بها ترامب على محطات الطاقة الإيرانية وغيرها من البنى التحتية في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب لم يوافق على الاقتراح.

وأضاف المسؤول: "هذا أحد الاقتراحات العديدة"، مؤكدًا أن العملية العسكرية الأمريكية في إيران مستمرة بوتيرة متسارعة.

ومن المتوقع أن يتناول الرئيس الأمريكي الحرب اليوم في مؤتمر صحفي يُعقد في البيت الأبيض الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ولعبت باكستان ومصر وتركيا دور الوساطة بين البلدين المتحاربين، إلا أن المحادثات غير المباشرة تعثرت الأسبوع الماضي، وبدا أن الجهود المبذولة لعقد اجتماع مباشر قد توقفت.