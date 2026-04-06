انفجارات عنيفة تهز تل أبيب والقدس وإيلات وسط رصد إطلاق صواريخ من إيران

أفادت تقارير إسرائيلية بوقوع انفجارات عنيفة دوت في مناطق واسعة شملت تل أبيب الكبرى والقدس وإيلات، وسط حالة من الاستنفار الأمني.

وقالت الجبهة الداخلية في إسرائيل إنها رصدت إطلاق صواريخ جديدة من إيران باتجاه مناطق وسط البلاد، ما دفع إلى تفعيل أنظمة الإنذار في عدد من المدن.

وذكرت المصادر أن صفارات الإنذار دوّت في عدة مواقع، بينما هرعت فرق الطوارئ إلى أماكن يُشتبه بسقوط مقذوفات فيها، دون صدور حصيلة مؤكدة حتى الآن بشأن الخسائر أو الإصابات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، وتكرار عمليات إطلاق الصواريخ خلال الفترة الأخيرة.