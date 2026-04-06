اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفيذ عملية أمنية داخل إيران، قال إنها أسفرت عن مقتل أصغر باقري، قائد الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس بالحرس الثوري، الذي تصفه تل أبيب بـ"العقل المدبر للعمليات الخارجية".

وأوضح نتنياهو، في بيان عبر منصة "إكس"، أن العملية استهدفت شخصية محورية في تخطيط وتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية حول العالم، مشيرًا كذلك إلى مقتل مسؤول استخباراتي إيراني آخر هو مجيد خادمي.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، كان القيادي المستهدف يستخدم اسمًا مستعارًا "سردار باقري"، بينما يُعتقد أن اسمه الحقيقي "يزدان مير"، لافتًا إلى أن تصفيته تمثل ضربة نوعية لقدرات فيلق القدس.

وتُعد الوحدة 840 من أكثر الأذرع سرية داخل الحرس الثوري، حيث تُتهم بتنفيذ عمليات خارجية تشمل الاغتيالات وتجنيد عناصر في دول مختلفة.

وفي رسالة تصعيدية، حذر نتنياهو من أن أي جهة تستهدف إسرائيل أو مواطنيها "ستتحمل العواقب"، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بين تل أبيب وطهران.