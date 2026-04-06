إعفاء خاص.. إيران تسمح للعراق بإرسال شحنات النفط عبر مضيق هرمز

أبلغت الحكومة العراقية التجار والمصافي أنه أصبح بإمكانهم استلام شحنات النفط الخام، بعد السماح للسفن العراقية بعبور مضيق هرمز بموجب إعفاء خاص من إيران.

وفي إشعار رسمي صدر يوم الأحد، قالت الهيئة العامة لتسويق النفط العراقية "سومو"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام، إن الشحنات العراقية أصبحت الآن معفاة من أي قيود محتملة، وطلبت من المشترين تقديم جداول التحميل، بما في ذلك تفاصيل السفن والكميات المطلوبة، مع التأكيد أن جميع مرافق التحميل، بما في ذلك ميناء البصرة، تعمل بكامل طاقتها. وأعطي المشترون مهلة 24 ساعة للرد على الإشعار.





من جانبها، أعلنت إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع أن العراق أصبح معفيا من قيود المرور حول الممر المائي الحيوي، دون توضيح ما إذا كان الإعفاء يشمل السفن نفسها أو الشحنات فقط.

وعبرت ناقلة النفط "أوشن ثندر" المحملة بمليون برميل من الخام العراقي، المضيق مباشرة بعد الإعلان عن الإعفاء.



وعادة ما يبيع العراق نفطه على أساس "التسليم على السفينة "، ما يعني أن المشترين يتولون ترتيب شحن النفط بأنفسهم، إلا أن العراق واجه صعوبات كبيرة في تصدير الخام منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز قبل نحو شهر.