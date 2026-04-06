تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حادث إشعاعي محتمل بمحطة بوشهر النووية الإيرانية، بسبب النشاط العسكري القرب من المحطة.

وأعربت وكالة الطاقة الذرية عن مخاوفها من تداعيات الحادث الإشعاعي في بوشهر على إيران وخارجها.

وكشفت عن وجود آثار ضربات قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية منها ضربة على بعد 75 مترا من الموقع.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت وكالة أنباء فارس اليوم الاثنين، سماع دوي عدة انفجارات في مجمع جنوب بارس للبتروكيماويات في عسلوية بإيران.

وفي التفاصيل، أعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران، الاثنين، اغتيال رئيس جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني العميد مجيد خادمي.

وعين خادمي رئيساً للاستخبارات في يونيو الماضي، عقب حرب الـ12 يوماً، بين إسرائيل وإيران.