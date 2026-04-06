ترامب فقد عقله.. أعضاء بالكونجرس الأمريكي يشككون في إدراك ترامب ويصفونه بـ"المجنون"

اعرب أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن قلقهم بشأن الحالة العقلية للرئيس دونالد ترامب، في أعقاب تهديده الصريح بتدمير البنية التحتية الإيرانية إذا لم تفتح مضيق هرمز.

"سيكون يوم الثلاثاء يوم محطة الطاقة ويوم الجسر، مجتمعين في يوم واحد، في إيران.

لن يكون هناك شيء من هذا القبيل، افتحوا المضيق اللعين أيها المجانين، وإلا فانتظروا الجحيم ، فقط شاهدوا! الحمد لله، الرئيس دونالد جيه ترامب،" هكذا كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أمس.

ردا على ذلك، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن تصريح ترامب يذكرنا برجل مجنون خارج عن السيطرة.

وكتب على موقع X: "عيد فصح سعيد يا أمريكا، بينما تذهبون إلى الكنيسة وتحتفلون مع الأصدقاء والعائلة، يهاجم رئيس الولايات المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي كرجل مجنون خارج عن السيطرة.

إنه يهدد بارتكاب جرائم حرب محتملة وينفر الحلفاء، هذه هي شخصيته، لكن هذه ليست شخصيتنا، بلدنا يستحق أفضل من ذلك بكثير."

ترامب بأنه "خطير وغير متزن عقليا"، وكتب: "بعد شهر من بدء الحرب على إيران، هذا هو تصريح رئيس الولايات المتحدة يوم أحد الفصح، هذه تصريحات رجل خطير وغير متزن عقليا، يجب على الكونجرس التحرك الآن، يجب إنهاء الحرب".

كما وصف السيناتور الديمقراطي كريس مورفي هذه التصريحات بأنها "غير متوازنة على الإطلاق".

كتب: "لو كنت في إدارة ترامب، لقضيت عيد الفصح في الحديث مع خبراء دستوريين حول التعديل الخامس والعشرين. إنه تعديل مختل تماما، وقد تسبب بالفعل في مقتل الآلاف، وسيتسبب في مقتل آلاف آخرين".

إن تفعيل التعديل الخامس والعشرين من شأنه أن يسمح بإعلان عدم أهلية الرئيس لتولي منصبه ونقل السلطة إلى نائب الرئيس، لكن فرص حدوث ذلك تبدو ضئيلة، وقد طُرحت دعواتٌ مماثلة خلال ولاية ترامب الأولى، لكنها لم تحظ بتأييد أغلبية أعضاء الإدارة اللازمة لتنفيذ مثل هذه الخطوة الجريئة.

كما تعرض ترامب لانتقادات لاذعة من حليفته السابقة، عضوة الكونجرس السابقة مارجوري تايلور غرين، التي قالت عنه: إن أي شخص في الإدارة يدعي المسيحية عليه أن "يطلب المغفرة من الله" ويتدخل لوقف "جنون" الرئيس.

وفي منشور مطول على موقع X، كتبت عضوة الكونجرس الجمهورية السابقة: "أعرفكم جميعا وأعرفه، وقد فقد صوابه، وأنتم جميعا متواطئون، أنا لا أدافع عن إيران، ولكن دعونا نكون صريحين بشأن كل هذا".

وأضافت: "المضيق مغلق لأن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا حربًا غير مبررة ضد إيران بناءً على نفس الأكاذيب النووية التي يرددانها منذ عقود، والتي تزعم أن إيران على وشك تطوير أسلحة نووية في أي لحظة.

هل تعلمون من يمتلك أسلحة نووية؟ إسرائيل، إنها قادرة تماما على الدفاع عن نفسها دون أن تخوض الولايات المتحدة حروبها، وتقتل الأبرياء والأطفال وتدفع ثمنها، إن تهديدات ترامب بقصف محطات الطاقة والجسور تؤذي الشعب الإيراني، الشعب الذي ادعى ترامب أنه يحرره".

و أضافت “هذا ليس ما وعدنا به الشعب الأمريكي عندما أدلوا بأصواتهم بكثافة في عام 2024، وأنا أعلم ذلك، فقد كنت هناك أكثر من معظمهم، هذا لا يجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، بل هو شر محض.”