الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد تهديد ترامب .. هل تنجح "الفرصة الأخيرة" في إيقاف حرب إيران؟ | إليك التفاصيل

بعد تهديد ترامب.. هل تنجح "الفرصة الأخيرة" في إيقاف حرب إيران؟| إليك التفاصيل
بعد تهديد ترامب.. هل تنجح "الفرصة الأخيرة" في إيقاف حرب إيران؟| إليك التفاصيل
ياسمين القصاص

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتسارع التحركات السياسية والعسكرية، تتكثف الجهود الدبلوماسية في سباق مع الزمن لاحتواء الموقف ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تكون عواقبها غير مسبوقة. 

وبين التهديدات المتبادلة ومحاولات الوساطة، تبرز مبادرة وقف إطلاق نار مؤقت كنافذة أخيرة لإعادة ترتيب الأوراق وفتح الباب أمام حل دائم.

مفاوضات مكثفة لوقف إطلاق النار

وتجري الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب مجموعة من الوسطاء، مناقشات حول بنود وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما، قد يفضي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، وذلك وفقا لما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن 4 مصادر أميركية وإسرائيلية وإقليمية مطلعة على المحادثات.

وأفادت المصادر أن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الـ48 ساعة المقبلة "ضئيلة"، ووصفت هذه المساعي بـ"الفرصة الأخيرة لمنع تصعيد خطير في الحرب، قد يشمل شن ضربات واسعة النطاق على البنية التحتية المدنية الإيرانية، ورد فعل ضد منشآت الطاقة والمياه في دول المنطقة".

تمديد مهلة ترامب لإيران

وكان من المتوقع أن تنتهي المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بـ10 أيام مساء الإثنين، لكنه مددها يوم الأحد حتى الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وصرح ترامب لموقع "أكسيوس"، الأحد، أن الولايات المتحدة "تجري مفاوضات جادة" مع إيران، وأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة يوم الثلاثاء.

وقال: "هناك فرصة جيدة، لكن إن لم يتوصلوا إلى اتفاق فسأدمر كل شيء هناك".

وذكر مصدران أن الخطة العملياتية لحملة قصف أميركية إسرائيلية واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الإيرانية "جاهزة للتنفيذ"، لكنهما أكدا أن تمديد ترامب للمهلة كان يهدف إلى منح فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق.

وكشفت 4 مصادر مطلعة على الجهود الدبلوماسية أن المفاوضات تجري عبر وسطاء باكستانيين ومصريين وأتراك، وكذلك عبر رسائل نصية متبادلة بين مبعوث واشنطن ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال مسؤول أميركي إن إدارة ترامب قدمت لإيران عدة مقترحات في الأيام الأخيرة، لكن المسؤولين الإيرانيين لم يقبلوها حتى الآن.

اتفاق على مرحلتين لإنهاء الحرب

وأفادت مصادر أن الوسطاء يناقشون مع الأطراف بنود اتفاق على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى وقفا محتملا لإطلاق النار لمدة 45 يوما، يتم خلالها التفاوض على إنهاء الحرب بشكل دائم.

وأوضح أحد المصادر أنه يمكن تمديد وقف إطلاق النار إذا دعت الحاجة إلى مزيد من الوقت للمفاوضات.

أما المرحلة الثانية، فتتمثل في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأشارت المصادر إلى أن الوسطاء يعتقدون أن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، وإيجاد حل لمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، سواء بنقله خارج البلاد أو تخفيف تركيزه، لن يتحققا إلا من خلال اتفاق نهائي.

مضيق هرمز واليورانيوم.. عقدة المفاوضات

ووفق "أكسيوس"، يعمل الوسطاء على دراسة تدابير بناء الثقة التي يمكن لإيران اتخاذها فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأكد مصدران أن هاتين المسألتين هما أهم أوراق الضغط الإيرانية في المفاوضات، وأن طهران لن توافق على التخلي عنهما بالكامل مقابل وقف إطلاق نار لمدة 45 يوما فقط.

ويسعى الوسطاء إلى معرفة ما إذا كان بإمكان إيران اتخاذ خطوات جزئية بشأن كلا المسألتين في المرحلة الأولى من الاتفاق، كما يعملون على الخطوات التي يمكن لإدارة ترامب اتخاذها لتقديم ضمانات لإيران بأن وقف إطلاق النار لن يكون مؤقتا وأن الحرب لن تستأنف.

وأوضح المسؤولون الإيرانيون للوسطاء أنهم لا يرغبون في الوقوع في وضع مشابه لأزمة غزة أو لبنان، حيث يكون وقف إطلاق النار نظريا، بينما تكون الولايات المتحدة وإسرائيل قادرتين على شن هجوم جديد متى شاءتا.

والجدير بالذكر، أن تبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأزمة، بين انفراجة دبلوماسية قد تفتح الباب لإنهاء الحرب، أو تصعيد عسكري واسع يعمق التوتر في المنطقة ويزيد من كلفة المواجهة على جميع الأطراف.

