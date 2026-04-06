هل تم توقيع مذكرة عزل ترامب؟.. إليك الحقيقة الكاملة

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعم ناشروه أنه يوثق لحظة توقيع مذكرة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع ادعاءات بأنه تطور جديد يتعلق باتهامات بإساءة استخدام السلطة والتسبب في أزمات سياسية واقتصادية داخل الولايات المتحدة. وحقق الفيديو انتشارًا كبيرًا وتفاعلات وصلت إلى مئات الآلاف من المشاهدات.

لكن التحقق من صحة المقطع كشف أن هذه الادعاءات غير دقيقة ومضللة، وأن الفيديو ليس حديثًا كما تم تداوله.

محاكمة وعزل الرئيس ترامب في الإجراءات لدى الكونجرس pic.twitter.com/27cEZW9kM7 — ابو احمد (@lCLTJaXTstqUzwm) April 3, 2026

البدء بتوقيع مذكرة عزل ترامب من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بسبب إسائة إستخدام السلطة وتعريض البلد لأزمة إقتصادية عبثية. pic.twitter.com/k2z0RLGvBJ — مروان شايف (@mrwanshaif) April 4, 2026

وبحسب ما أكدته شبكة CNN، فإن الفيديو المتداول قديم ويعود إلى عام 2020 خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، ولا علاقة له بأي أحداث سياسية جارية حاليًا أو قرارات جديدة بشأن عزله.

ويُظهر المقطع في الأصل لحظة توقيع نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، على مواد العزل الخاصة بترامب، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس الشيوخ الأمريكي ضمن الإجراءات الدستورية المتبعة في ذلك الوقت.

السياق الحقيقي للفيديو

التسجيل الأصلي تم بثه ضمن تغطية إعلامية بتاريخ 16 يناير 2020، وكان مرتبطًا بإجراءات العزل التي أقرها مجلس النواب الأمريكي ضد ترامب، والتي جاءت بعد تصويت في ديسمبر 2019، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وشملت الاتهامات الموجهة إليه حينها:

استغلال السلطة

عرقلة عمل الكونغرس

وقد أحيلت القضية إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها وفق الإجراءات الدستورية الأمريكية.

إعادة تداول مضللة

أُعيد نشر الفيديو مؤخرًا خارج سياقه الزمني، بالتزامن مع أحداث وتوترات سياسية دولية، ما أدى إلى اعتقاد البعض أنه يوثق قرارًا جديدًا بعزل ترامب، وهو ما ثبت عدم صحته.

وتُعد هذه الحالة مثالًا على إعادة تدوير محتوى قديم وإعادة تقديمه على أنه خبر حديث، وهو أسلوب شائع في نشر المعلومات المضللة عبر المنصات الرقمية.

محطات عزل ترامب

يُذكر أن ترامب خضع لإجراءات عزل مرتين خلال فترة رئاسته، الأولى في عام 2019، والثانية في 13 يناير 2021 بتهمة “التحريض على التمرد” عقب أحداث اقتحام الكونغرس، إلا أن مجلس الشيوخ لم يوافق على عزله في المرتين.