خطر وبائي يرعب إسرائيل.. هروب المرضى من المستشفيات إلى مواقف السيارات بسبب صواريخ إيران

تعمل المستشفيات الإسرائيلية منذ أكثر من شهر في ظروف طارئة استثنائية، بعد نقل مئات المرضى إلى مجمعات تحت الأرض محصنة، تحولت فعليا إلى أجنحة علاج مكتظة تفتقر إلى الحد الأدنى من الراحة والخصوصية والتهوية وضوء النهار.

وتشير شهادات من داخل هذه المرافق إلى أن الضغط المتزايد على النظام الصحي أدى إلى تداخل كبير بين الأقسام، وازدحام شديد داخل المساحات الضيقة، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة المرضى وإمكانية ارتفاع معدلات العدوى، خصوصا بين الفئات الأكثر هشاشة مثل كبار السن وذوي المناعة الضعيفة.



في حادثة لافتة، تم رصد حالة إصابة بمرض السل داخل أحد هذه المجمعات في مستشفى شيبا، ما أدى إلى تعرّض آلاف من العاملين والمرضى للاحتكاك المحتمل، بينهم مئات الأطفال وحديثو الولادة، الأمر الذي استدعى إجراءات متابعة وعزل وقائي لعدد من المخالطين.



وتحذر مختصات في الأمراض المعدية من أن الظروف الحالية داخل هذه المساحات المغلقة قد ترفع من احتمالات انتشار أمراض معدية، خاصة في ظل غياب التقسيم التقليدي للأجنحة واعتماد نموذج مفتوح يجعل المرضى في بيئة هوائية مشتركة، ما يزيد من خطر انتقال العدوى.



وتشير تقارير طبية إلى أن الضغط على الكوادر الصحية والعمل في بيئة غير اعتيادية قد يؤثر على دقة الأداء الطبي، نتيجة الانتقال المستمر بين بيئات مختلفة وتغير ظروف العمل بشكل مفاجئ.



وتضيف شهادات لمرضى وذويهم أن ظروف الإقامة داخل هذه المجمعات تفتقر في بعض الأحيان إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، مع نقص في الخصوصية وصعوبة في التنقل، خاصة للمرضى كبار السن وذوي الإعاقة، ما يضاعف من معاناة العلاج في ظل الأوضاع الطارئة.



وأكدت وزارة الصحة أن تشغيل هذه المجمعات يأتي كإجراء ضروري فرضته اعتبارات أمنية مرتبطة بالتصعيد العسكري، خصوصًا مع التهديدات المستمرة التي تستهدف البنية التحتية الطبية، مشيرة إلى أن الأولوية في الوقت الحالي هي ضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية وحماية الأرواح ضمن الإمكانيات المتاحة.



وتبقى هذه الأزمة، وفق مراقبين، انعكاسًا للتحدي المعقد بين متطلبات الأمن القومي وضرورة الحفاظ على جودة الرعاية الصحية داخل نظام صحي يعمل تحت ضغط غير مسبوق.