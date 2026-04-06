ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي| خاص
التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
مقتل 3 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
مدرب بلجيكا السابق: لسنا مرشحين لحصد كأس العالم.. ومواجهة مصر صعبة
خطر وبائي يرعب إسرائيل.. هروب المرضى من المستشفيات إلى مواقف السيارات بسبب صواريخ إيران

المستشفيات في إسرائيل
المستشفيات في إسرائيل
فرناس حفظي

تعمل المستشفيات الإسرائيلية منذ أكثر من شهر في ظروف طارئة استثنائية، بعد نقل مئات المرضى إلى مجمعات تحت الأرض محصنة، تحولت فعليا إلى أجنحة علاج مكتظة تفتقر إلى الحد الأدنى من الراحة والخصوصية والتهوية وضوء النهار.

وتشير شهادات من داخل هذه المرافق إلى أن الضغط المتزايد على النظام الصحي أدى إلى تداخل كبير بين الأقسام، وازدحام شديد داخل المساحات الضيقة، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة المرضى وإمكانية ارتفاع معدلات العدوى، خصوصا بين الفئات الأكثر هشاشة مثل كبار السن وذوي المناعة الضعيفة.


في حادثة لافتة، تم رصد حالة إصابة بمرض السل داخل أحد هذه المجمعات في مستشفى شيبا، ما أدى إلى تعرّض آلاف من العاملين والمرضى للاحتكاك المحتمل، بينهم مئات الأطفال وحديثو الولادة، الأمر الذي استدعى إجراءات متابعة وعزل وقائي لعدد من المخالطين.


وتحذر مختصات في الأمراض المعدية من أن الظروف الحالية داخل هذه المساحات المغلقة قد ترفع من احتمالات انتشار أمراض معدية، خاصة في ظل غياب التقسيم التقليدي للأجنحة واعتماد نموذج مفتوح يجعل المرضى في بيئة هوائية مشتركة، ما يزيد من خطر انتقال العدوى.


وتشير تقارير طبية إلى أن الضغط على الكوادر الصحية والعمل في بيئة غير اعتيادية قد يؤثر على دقة الأداء الطبي، نتيجة الانتقال المستمر بين بيئات مختلفة وتغير ظروف العمل بشكل مفاجئ.


وتضيف شهادات لمرضى وذويهم أن ظروف الإقامة داخل هذه المجمعات تفتقر في بعض الأحيان إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، مع نقص في الخصوصية وصعوبة في التنقل، خاصة للمرضى كبار السن وذوي الإعاقة، ما يضاعف من معاناة العلاج في ظل الأوضاع الطارئة.


وأكدت وزارة الصحة أن تشغيل هذه المجمعات يأتي كإجراء ضروري فرضته اعتبارات أمنية مرتبطة بالتصعيد العسكري، خصوصًا مع التهديدات المستمرة التي تستهدف البنية التحتية الطبية، مشيرة إلى أن الأولوية في الوقت الحالي هي ضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية وحماية الأرواح ضمن الإمكانيات المتاحة.


وتبقى هذه الأزمة، وفق مراقبين، انعكاسًا للتحدي المعقد بين متطلبات الأمن القومي وضرورة الحفاظ على جودة الرعاية الصحية داخل نظام صحي يعمل تحت ضغط غير مسبوق.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

تقديم المهر

ليس سلعة.. الأزهر: النبي نزل في مقدار المهر وتيسيره لمستوى خاتم من حديد

الدكتورة آمال إبراهيم

بعد مبادرة 150 جرام ذهب للعروسة.. استشاري أسري: الزواج مودة ورحمة.. وليس بالجرامات

جانب من لقاء المحافظ بوزير الأوقاف ورئيس جامعة أسيوط

وزير الأوقاف يلتقي محافظ أسيوط ويشارك في المؤتمر الدولي لكلية أصول الدين

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد