التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
مقتل 3 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
مدرب بلجيكا السابق: لسنا مرشحين لحصد كأس العالم.. ومواجهة مصر صعبة
رحيل الكوكي من تدريب المصري وعماد النحاس خلفا له.. الغندور يكشف مفاجأة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تضاعف إنتاج صواريخ الاعتراض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية  للمشتريات على خطة واسعة لتسريع إنتاج منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية “آرو” (السهم 3)، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الاعتراض ضد التهديدات الباليستية القادمة من إيران ووكلائها في المنطقة.


ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن هذه الخطة تأتي لتوسيع حجم الإنتاج وتسريع وتيرته بشكل كبير، بما يضمن تعزيز الجاهزية العملياتية واستمرارية منظومة الدفاع متعددة الطبقات في إسرائيل، وعلى رأسها “آرو”، و“مقلاع داود”، و“القبة الحديدية”.


ويُعد نظام “آرو 3” أحد أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورًا في العالم، حيث طُوّر بالتعاون بين الصناعات الجوية الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، وهو مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي وعلى ارتفاعات عالية جدًا، ما يجعله الطبقة العليا في منظومة الحماية الجوية الإسرائيلية.


وزعمت وزارة الدفاع  الإسرائيلية ، أن النظام أثبت فاعليته خلال المواجهات الأخيرة في اعتراض عدد كبير من الصواريخ التي أُطلقت من إيران واليمن باتجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن رفع وتيرة الإنتاج سيعزز قدرة الردع ويحسن الاستعداد لأي تصعيد مستقبلي.


ويشرف على خطة التسريع قسم “الجدار” في وزارة الدفاع الإسرائيلية  بالتعاون مع أقسام الميزانية والتطوير، بمشاركة شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، من بينها “إلبيت سيستمز” و“رافائيل”، إلى جانب شركاء في الولايات المتحدة.


ومن جانبهم، شدد مسؤولون في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي على أن تعزيز إنتاج الصواريخ الاعتراضية يُعد عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على التفوق الاستراتيجي وحماية الجبهة الداخلية، مؤكدين أن الخطوة الحالية تهدف إلى ضمان هامش أمان طويل الأمد في مواجهة التهديدات المتصاعدة.

و يأتي ذلك في ظل الهجوم  الصاروخي الإيراني على الأراضي المحتلة وفشل منظومات الدفاع الإسرائيلي في التصدي للقصف العنيق من الصواريخ العنقودية والباليستية ، والتي تسبببت في خسائر مادية فادحة، بالإضافة إلى عدد من  المصابين  والقتلى.

اللجنة الوزارية الإسرائيلية منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية التهديدات الباليستية مقلاع داود القبة الحديدية آرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

ترشيحاتنا

الإعلامي محمد علي خير

محمد علي خير: هل توفير 40 مليون جنيه يوميًا من الغلق يعوض الخسائر؟

الفنان يوسف الشريف

يوسف الشريف يكشف سبب غيابه عن الشاشة لمدة 5 سنوات

الإعلامي محمد علي خير

محمد علي خير: الحكومة لازم تخف إيدها شوية عن المواطنين

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد