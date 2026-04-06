إعلام عبري: هجوم ثلاثي متزامن على إسرائيل من إيران ولبنان واليمن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود هجوم متزامن على إسرائيل من إيران ولبنان واليمن.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بوجود بلاغات أولية بسقوط شظايا في عدة مواقع بوسط إسرائيل.

وأفادت يديعوت أحرونوت بان إيران استهدفت وسط إسرائيل للمرة الثانية خلال أقل من 10 دقائق فيما تلقى الإسعاف تلقى عدة بلاغات بسقوط شظايا صاروخية في وسط إسرائيل و تقارير أولية عن سقوط شظايا صاروخية في بني براك بتل أبيب.

وقال حزب الله: استهدفنا بصاروخ نوعي ومسيرات قاعدة غفعات أولغا التي تبعد عن الحدود 75 كلم غرب مدينة الخضيرة، فيما قالت وكالة فارس بإطلاق موجة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه مواقع العدو.