توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي ، في المنطقة الواقعة بين قريتي رويحينة وزبيدة الغربية بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أقامت حاجزاً مؤقتاً على الطريق الواصل بين القريتين وفتشت المارة قبل أن تنسحب لاحقاً دون تسجيل أي حالات اعتقال.

ويأتي ذلك بعد توغل مماثل نفذته قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم، في بلدة "جباثا الخشب" وداهمت خلاله أحد المنازل وفتشته، قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه موقع عسكري في محمية جباتا الخشب الطبيعية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وخرقه لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 فيما تطالب سوريا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال.