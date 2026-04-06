قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

صفقة أسلحة تشعل المتوسط.. اليونان تعزز ترسانتها بـ36 نظامًا صاروخيًا إسرائيليا متطورًا

فرناس حفظي

وقّعت إسرائيل اتفاقية بيع لتزويد الجيش اليوناني بأنظمة مدفعية صاروخية من طراز "بولس" بقيمة تقارب 2.3 مليار شيكل (حوالي 650 مليون يورو).

ويعتبر "بولس" نظام أسلحة متعدد الأغراض من إنتاج شركة "إلبيت" لإطلاق الصواريخ والقذائف مختلفة المدى.

وسيوفر تجهيز اليونان بهذا النظام قدرة هجومية دقيقة ومثبتة عمليًا.

 سيتم تنفيذ الاتفاقية على مدى أربع سنوات، تليها فترة دعم وصيانة لمدة عشر سنوات إضافية.

وفي وقت سابق ، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين وصفتهما بأنهما مطلعين، قولهما إن المشرعين في اليونان، وافقوا على شراء 36 نظام مدفعية صاروخية من طراز PULS، من إسرائيل بنحو 650 مليون يورو (نحو 757.84 مليون دولار).

وذكرت اليونان أنها ستنفق نحو 28 مليار يورو (نحو 32.66 مليار دولار) بحلول عام 2036 على تحديث قواتها المسلحة بعد خروجها من أزمة ديون استمرت من عامي 2009 إلى 2018.

إسرائيل اتفاقية بيع الجيش اليوناني مدفعية صاروخية طراز بولس اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

