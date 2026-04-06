ملك الأردن يؤكد على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية

أكد ملك الأردن عبدالله الثاني لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال اتصال هاتفي ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على الأردن وعدد من الدول العربية.



وجاء في بيان نشرته وكالة "بترا": "تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بحثا خلاله تداعيات الأوضاع الخطيرة في المنطقة".



وأكد الملك عبدالله خلاله "ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على الأردن وعدد من الدول العربية، واحترام سيادة الدول".



وأشار إلى "خطورة إطالة أمد الصراع وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المنطقة والعالم".



كما حذر من استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.