الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت

قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مروحيات ومواقع إقامة جنود بالجيش الأمريكي في قاعدة العديري بالكويت.

فيما ذكرت المقاومة في العراق أنها استهدفت مراكز التجمع والقيادة في قاعدة فيكتوريا ببغداد.

وقالت وكالة تسنيم إن شركتا مبين ودماوند تعرضتا للقصف في الهجمات على مجمع بارس في عسلوية جنوبي إيران، حيث أن شركتا مبين ودماوند تؤمنان الكهرباء والمياه والأوكسجين لمنشآت البتروكيماويات في عسلوية، مشيرة إلى أن الهجوم على شركتي مبين ودماوند سيتسبب في قطع الكهرباء عن مجمعات البتروكيماويات في عسلوية.

وفي التفاصيل، أعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران، اليوم الاثنين، اغتيال رئيس جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني العميد مجيد خادمي.

وعين خادمي رئيساً للاستخبارات في يونيو الماضي، عقب حرب الـ12 يوماً، بين إسرائيل وإيران.