الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم، عن استهداف إيران للأراضي الأردنية بصاروخ و3 مسيرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، في بيان، إن سلاح الجو تصدى لمسيرتين، بينما لم تتمكن الدفاعات من اعتراض الصاروخ والمسيرة الثالثة فسقطا في مناطق متفرقة من البلاد.

ومن جانبه، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 9 بلاغات لحوادث مختلفة.. مشيرا إلى إصابة شخصين، بجروح متوسطة، ووقوع أضرار مادية نتيجة تلك الحوادث.