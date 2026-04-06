ذعر في إسرائيل.. اللجوء إلى المترو هربا من الهجوم الإيراني

أعلنت سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين عن فتح محطات المترو في تل أبيب الكبرى كملاجئ للسكان بعد تقييم أمني.

ونشرت وسائل الإعلام العبرية، صورا تكشف اكتظاظ محطات المترو بالإسرائيليين الهاربين من الهجمات الإيرانية التي تسببت في إصابة العشرات وتوافدوا على المستشفيات خلال الساعات الماضية.

وفي سياق متصل، أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بالعثور على جثث 4 إسرائيليين كانوا مفقودين في حيفا بعد قصف إيراني لمبنى كانوا يقيمون فيه.

انتشلت فرق الإنقاذ في إسرائيل جثماني شخصين من تحت أنقاض مبنى تدمر جراء سقوط صاروخ باليستي في مدينة حيفا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وأوضحت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن العملية استغرقت عدة ساعات من العمل المشترك مع قيادة الجبهة الداخلية، قبل العثور على الضحيتين وقد فارقا الحياة تحت الركام.

وأكدت الفرق أن عمليات البحث لا تزال مستمرة في الموقع، في محاولة للوصول إلى شخصين آخرين يعتقد أنهما ما زالا عالقين أو في عداد المفقودين.